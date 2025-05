Papa Leone XIV | Mai più la guerra Cessi il fuoco a Gaza in Ucraina e in Kashmir Poi l' augurio alle mamme | Buona festa a tutte!

Prevost è stato eletto Papa giovedì 8 maggio: è il 267esimo pontefice. Tutti gli aggiornamenti live dal Vaticano. Di prima mattina Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa vicino alla tomba di Pietro 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Papa Leone XIV: «Mai più la guerra. Cessi il fuoco a Gaza, in Ucraina e in Kashmir». Poi l'augurio alle mamme: «Buona festa a tutte!»

Segui queste discussioni sui social

??NUOVO PAPA: PAROLE SCONVOLGENTI!!!?? Oggi è Domenica, e il nuovo papa ha terminato il suo Angelus con: "Buona Domenica!"MA E' RIVOLUZIONARIO! COSA CI VORRA' DIRE con questo messaggio?Papa Progressista? Papa Conservatore? Papa Moderato? Pa… Leggi la discussione

#VIDEO | #Genazzano, a sorpresa il #Papa al #Santuario della Madre del Buon Consiglio#LeoneXIV nel pomeriggio in visita privata nel luogo di #culto dove sono gli #agostinianiLì c'è un'immagine mariana proveniente dall'#Albaniahttps://www… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo Regina Coeli per Papa Leone XIV: "Mai più la guerra" - Papa Leone si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni dopo la presentazione al mondo per il Regina Coeli. Quasi 150mila in piazza San Pietro 🔗Leggi su ilgiornale.it

Papa Leone XIV, mi rivolgo ai potenti della terra, mai più la guerra - Papa Leone XIV nel Regina Caeli in piazza San Pietro ha ricordato “l’immane tragedia della Seconda della seconda guerra mondiale, terminata 80 anni fa, l’8 maggio”. “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anche io ai grandi della terra: Mai più la guerra”, ha detto il Pontefice.APPROFONDISCI IL REGINA COELI DEL PAPA QUI 🔗Leggi su lapresse.it

Dalle scarpe rosse di Benedetto XVI alla croce in ferro di Francesco. Leone XIV si pone al centro. L’abbigliamento del Papa non è mai solo questione di estetica. È un atto comunicativo, una sintesi visiva della sua idea di pontificato - Siamo proprio sicuri che l’abito non faccia il monaco? Con la sua prima apparizione sul balcone di San Pietro giovedì 8 maggio, Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha scelto un abito che non passa inosservato, ma che non ostenta. La sua veste bianca, la croce pettorale sobria ma elegante e l’insieme dell’abbigliamento papale comunicano una volontà di equilibrio tra la solennità del ruolo e una certa sobrietà. 🔗Leggi su iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV, primo Regina Coeli a San Pietro: Appello ai grandi della terra, mai più la guerra - Al termine, Leone XIV augura buona festa a tutte le mamme; Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra. LIVE; Il filo di Dio. Da Francesco a Leone; Papa Leone XIV, appello al mondo: «Mai più guerra, pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza». In 10. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: