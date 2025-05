Papa Leone XIV | Mai più la guerra Cessi il fuoco a Gaza in Ucraina e in Kashmir Alle mamme | Buona festa! | Il discorso integrale

Prevost è stato eletto Papa giovedì 8 maggio: è il 267esimo pontefice. Tutti gli aggiornamenti live dal Vaticano. Di prima mattina Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa vicino alla tomba di Pietro 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Papa Leone XIV: «Mai più la guerra. Cessi il fuoco a Gaza, in Ucraina e in Kashmir». Alle mamme: "Buona festa!"| Il discorso integrale

Papa Leone XIV: "Mai più la guerra, cessi il fuoco a Gaza e in Ucraina. E auguri a tutte le mamme" - Oggi c'è stato il primo "Regina Caeli" di papa Leone XIV. Il pontefice si è affacciato alle 12 dalla basilica di San Pietro per recitare la preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale. A San Pietro oggi erano presenti circa centomila persone, in arrivo da ogni... 🔗Leggi su today.it

Papa Leone XIV: «Mai più la guerra, a Gaza, in Ucraina e in Kashmir» - Piazza San Pietro gremita per il nuovo Pontefice che, a mezzogiorno, si è affacciato dalla Loggia centrale delle Benedizioni per recitare la preghiera mariana. L'appello alla pace e gli auguri alle mamme 🔗Leggi su vanityfair.it

Papa Leone XIV si rivolge ai potenti della Terra: “Mai più la guerra” - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli e ha ricordato “l’immane tragedia della Seconda della seconda guerra mondiale, terminata 80 anni fa, l’8 maggio”. Il pontefice ha quindi rivolto un accorato appello per la pace nel mondo: “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anche io ai grandi della Terra: Mai più la guerra“, le parole di Prevost. 🔗Leggi su lapresse.it

