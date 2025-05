Papa Leone XIV Mai più la guerra | appello per la pace in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza

ABBONATI A DAYITALIANEWS appello per la pace in Ucraina , cessate il fuoco a Gaza “Mai più la guerra ”: è stato questo il forte monito lanciato da Papa Leone XIV durante il suo primo Regina Caeli pronunciato in Piazza San Pietro oggi, 11 maggio. Un’esortazione accorata che richiama la necessità urgente di pace e riconciliazione nel mondo.Un appello per una pace giusta e duraturaIl Pontefice ha chiesto con forza “una pace giusta per l’ Ucraina ”, invocando il rispetto dei diritti umani e la fine del conflitto. “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino”, ha detto, sollecitando il rilascio dei prigionieri e il ritorno dei bambini alle proprie famiglie.“Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura”, ha dichiarato con convinzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

La terza via di Papa Leone XIV. “Ora Trump non è l’americano più importante” - Roma, 10 maggio 2025 – Come sarà il nuovo Papa? Che cosa possiamo o dobbiamo aspettarci?“Ci aspettiamo un Papa che continui a essere un Papa conuna vocazione, un’obbligazione di tipo pastorale, anche se con il suo stile. Un Papa che non ha dato ragione a chi pensava che il conclave dovesse avere come antagonista la figura di Francesco. Per cui dobbiamo attenderci un papato che non è la prosecuzione di quello di Francesco, ma anche un Papa che non pensa che la cosa principale, la prima cosa da fare, sia quella di rovesciare, ribaltare e cancellare quelle che sono state le decisioni e quello ... 🔗Leggi su quotidiano.net