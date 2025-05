Papa Leone XIV | Mai più la guerra appello ai potenti del mondo dal Regina Coeli

Roma, 11 maggio 2025, Città del Vaticano – Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, P. Alejandro Moral Anton. Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii.Poi il suo primo Regina Coeli , che è stato un grido accorato rivolto al mondo intero. Papa Leone XIV, al secolo Papa Prevost, si è affacciato dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro e ha pronunciato parole di straordinaria forza morale e spirituale:“Mi rivolgo ai potenti del mondo : mai più la guerra ”.Nel giorno in cui la Chiesa celebra la gioia della Pasqua di Resurrezione, il nuovo pontefice ha voluto rilanciare l’ appello che fu già di Papa Francesco, evocando “l’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La terza via di Papa Leone XIV. "Ora Trump non è l'americano più importante" - Roma, 10 maggio 2025 – Come sarà il nuovo Papa? Che cosa possiamo o dobbiamo aspettarci?"Ci aspettiamo un Papa che continui a essere un Papa conuna vocazione, un'obbligazione di tipo pastorale, anche se con il suo stile. Un Papa che non ha dato ragione a chi pensava che il conclave dovesse avere come antagonista la figura di Francesco. Per cui dobbiamo attenderci un papato che non è la prosecuzione di quello di Francesco, ma anche un Papa che non pensa che la cosa principale, la prima cosa da fare, sia quella di rovesciare, ribaltare e cancellare quelle che sono state le decisioni e quello ...