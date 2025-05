Papa Leone XIV | Mai più guerra! Giovani non abbiate paura Buona festa alle mamme

"Cari fratelli e sorelle, Buona domenica!": sono queste le prime parole che Papa Leone XIV ha pronunciato appena è uscito sulla Loggia centrale delle Benedizioni della Basilica Vaticana affacciandosi su una Piazza San Pietro piena di fedeli per il suo primo Regina Coeli, la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Grande l'applauso della folla e tante le grida di affetto all'uscita del Pontefice. "Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua", ha continuato il Papa . "In questa domenica sempre si proclama nella Messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita", ha osservato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La terza via di Papa Leone XIV. “Ora Trump non è l’americano più importante” - Roma, 10 maggio 2025 – Come sarà il nuovo Papa? Che cosa possiamo o dobbiamo aspettarci?“Ci aspettiamo un Papa che continui a essere un Papa conuna vocazione, un’obbligazione di tipo pastorale, anche se con il suo stile. Un Papa che non ha dato ragione a chi pensava che il conclave dovesse avere come antagonista la figura di Francesco. Per cui dobbiamo attenderci un papato che non è la prosecuzione di quello di Francesco, ma anche un Papa che non pensa che la cosa principale, la prima cosa da fare, sia quella di rovesciare, ribaltare e cancellare quelle che sono state le decisioni e quello ... 🔗Leggi su quotidiano.net