Papa Leone XIV l’appello a San Pietro | Ci sia il miracolo della pace – Video

(Adnkronos) – "Affido alla Regina dellapace questo accorato appello perché sia lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenere il miracolodellapace". Questo l'appello di PapaLeone XIV al Regina Coeli, oggi in piazza San Pietro —[email protected] (Web Info) 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Segui queste discussioni sui social

??NUOVO PAPA: PAROLE SCONVOLGENTI!!!?? Oggi è Domenica, e il nuovo papa ha terminato il suo Angelus con: "Buona Domenica!"MA E' RIVOLUZIONARIO! COSA CI VORRA' DIRE con questo messaggio?Papa Progressista? Papa Conservatore? Papa Moderato? Pa… Leggi la discussione

#VIDEO | #Genazzano, a sorpresa il #Papa al #Santuario della Madre del Buon Consiglio#LeoneXIV nel pomeriggio in visita privata nel luogo di #culto dove sono gli #agostinianiLì c'è un'immagine mariana proveniente dall'#Albaniahttps://www… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” - A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro per recitare il suo primo Regina Caeli. Si tratta della preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale. L'appello ai grandi del mondo: "Mai più la guerra, pace in Ucraina e cessi il fuoco a Gaza". 🔗Leggi su fanpage.it

“Mai più la guerra”: l’appello di Papa Leone XIV scuote piazza San Pietro (e il mondo) - Una voce limpida, un canto antico e una preghiera che si fa grido. Papa Leone XIV ha pronunciato il suo primo Regina Coeli da Pontefice in una domenica carica di simboli, quella del Buon Pastore. E fin dalle prime parole, il nuovo Papa ha tracciato la linea del suo pontificato: servizio, tenerezza, pace.A piazza San Pietro gremita da oltre centocinquantamila fedeli, radunati fin dal mattino tra misure di sicurezza poderose e numerosi maxischermi installati ai lati del colonnato, il Pontefice si è affacciato dalla loggia da cui giovedì scorso aveva salutato il mondo per la prima volta. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Papa Leone XIV invoca ancora la pace, l'appello da piazza San Pietro: "Stop alla guerra. Cessi il fuoco a Gaza, in Ucraina e in Kashmir" - Il nuovo Pontefice, Leone XIV, è uscito sulla Loggia centrale della basilica di San Pietro, per il suo primo Regina Caeli. Ancora una volta richiama il mondo alla pace 🔗Leggi su affaritaliani.it

Approfondimenti da altre fonti

Save the Children, l'appello a papa Leone XIV; Ci sia il miracolo della pace, l'appello di Leone XIV - Video; Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli in piazza San Pietro: Mai più la guerra. LIVE; “Mai più guerre”, l’appello di Papa Leone XIV ai “grandi del mondo. Pace giusta in Ucraina, soccorso umanitario e ostaggi liberi a Gaza”. 🔗Ne parlano su altre fonti

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

L'appello di Leone XIV per la pace nel mondo - Durante il suo primo Regina Caeli in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello alla comunità internazionale, esortando a lavorare per una “pace giusta per l’Ucraina” e per un imme ... 🔗notizie.it

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” - A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si è affacciato dalla Loggia Centrale della ... 🔗fanpage.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: