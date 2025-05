Papa Leone XIV invoca pace per Ucraina e cessate il fuoco a Gaza

"Mai più la guerra". Questo l'appello di Leone XIV al suo primo Regina Caeli a piazza San Pietro. Il Papa ha chiesto una "pace giusta per l'Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza"."Fratelli e sorelle, l'immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, l'8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime", ha ricordato. "Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come diceva Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo con un appello sempre attuale: mai più la guerra!", ha aggiunto Leone XIV."Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino", ha sottolineato il Papa. "Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura - ha aggiunto -. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV invoca pace per Ucraina e cessate il fuoco a Gaza

