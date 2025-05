Papa Leone XIV invoca ancora la pace l' appello da piazza San Pietro | Stop alla guerra Cessi il fuoco a Gaza in Ucraina e in Kashmir

Il nuovo Pontefice, Leone XIV, è uscito sulla Loggia centrale della basilica di San Pietro, per il suo primo Regina Caeli. ancora una volta richiama il mondo allapace 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Papa Leone XIV invoca ancora la pace, l'appello da piazza San Pietro: "Stop alla guerra. Cessi il fuoco a Gaza, in Ucraina e in Kashmir"

L'#agostiniano padre #Pacioni: «#LeoneXIV sarà un #Papa capace di #unire e #dialogare»#Parroco della #basilica di #SantAgostino in #CampoMarzio a #Roma, da anni conosce il #ponteficeIl possibile perché della scelta del #nome #Leone https… Leggi la discussione

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗Leggi su today.it

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗Leggi su today.it

Papa Leone XIV invoca pace per Ucraina e cessate il fuoco a Gaza - Il Papa chiede una pace giusta per l'Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza, ricordando le vittime della seconda guerra mondiale. 🔗quotidiano.net

Regina Coeli, Leone XIV cita Papa Francesco e Giovanni Paolo II: cosa ha detto il nuovo Pontefice? - Preghiere, citazioni dai predecessori e un appello ai grandi del mondo. Il nuovo Papa, Leone XIV, ha tenuto il suo primo Regina Coeli dalla Loggia delle Benedizioni: si è trattato di una prima preghie ... 🔗tag24.it

Papa Leone XIV, appello al mondo: «Mai più guerra, pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza». In 100mila a S.Pietro - Papa Leone XIV si è recato ieri pomeriggio a sorpresa a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco, lasciando una rosa bianca sulla lapide. Poco prima la visita al ... 🔗ilmessaggero.it

