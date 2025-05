Papa Leone XIV il primo Regina Coeli | Ai giovani dico | non abbiate paura Importante avere modelli credibili

Stamattina primoReginaCoeli per PapaLeone XIV, Robert Francis Prevost è stato eletto Papa l'8 maggio. Nel messaggio il Pontefice ha sottolineato l’importanza del sostegno da parte delle comunità verso i giovani, in particolare nel loro cammino vocazionale.L'articolo PapaLeone XIV, il primoReginaCoeli: “Ai giovanidico: non abbiatepaura. Importanteaveremodellicredibili” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Leone XIV: la storia di papa Prevost, il primo pontefice americano - (askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV. Ha un passato di missionario e conosce bene l’America Latina.Prevost diventa così il 267mo Papa. Sessantanove anni, tocca a lui raccogliere il lascito di Bergoglio, che lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. 🔗Leggi su amica.it

Leone XIV, il primo Papa americano: una prudente solidità - Roma, 9 mag – La fumata bianca ha sorpreso molti: il nuovo Pontefice, eletto al termine di un Conclave relativamente rapido, è Robert Francis Prevost, cardinale statunitense e prefetto del Dicastero per i Vescovi sotto Papa Francesco. Con il nome di Leone XIV, ha scelto un richiamo importante, non privo di suggestioni storiche, che sembra voler evocare una certa sobrietà dottrinale e un ritorno a forme più istituzionali del papato. 🔗Leggi su ilprimatonazionale.it

Il primo discorso di papa Leone XIV - "La Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio". Sono state queste le prime parole di Robert Prevost, eletto 267esimo papa, con il nome di Leone XIV. GUARDA IL VIDEO DEL DISCORSO... 🔗Leggi su romatoday.it

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” - A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, si è affacciato dalla Loggia Centrale della ... 🔗fanpage.it

In piazza San Pietro il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV - Prevost a mezzogiorno si affaccerà dalla Loggia centrale delle Benedizioni per la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l'Angelus. Il pontefice in mattina ... 🔗ansa.it

L'appello di Papa Leone XIV nel primo Regina Coeli in Piazza San Pietro: "Mai più la guerra" - Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro per il suo primo Regina Coeli. Il Pontefice è stato accolto dall'ovazione dei centomila fedeli presenti. "Cari fratelli e so ... 🔗msn.com

