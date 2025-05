Papa Leone XIV il discorso ai cardinali e l’omaggio a Francesco

Prima un lungo discorso ai cardinali, poi la visita a sorpresa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma, e poi a Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Francesco. Il primo sabato da Papa per Leone XIV, Robert Francis Prevost si divide in tre momenti che sembrano già dare una indicazione di quello che sarà il suo pontificato. Da una parte il ruolo di Pontefice, con tutti i passi che toccano al successore di Pietro di fronte alla Chiesa. Dall’altro il volto del pastore che sta con il suo gregge, raggiungendo di persona i luoghi a lui cari, come è il santuario, affidato fin dal 1200 all’ordine degli agostiniani. Infine il filo-rosso con Francesco, la visita alla sua tomba, la commozione davanti al sepolcro e la rosa bianca deposta sulla scritta ‘Franciscus’. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, il discorso ai cardinali e l’omaggio a Francesco

Leone XIV rende omaggio a Papa Francesco sulla sua tomba durante il suo primo viaggio fuori dal Vaticano

