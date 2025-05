Papa Leone XIV cita Francesco sulla pace | C’è un conflitto mondiale a pezzi Mi rivolgo ai potenti della Terra | mai più guerra

“Fratelli e sorelle, l’immane tragedia della seconda guerramondiale terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime”. Così Leone XIV ha aperto il suo primo Regina Caeli, tre giorni dopo l’elezione, davanti ai circa 100mila fedeli accorsi a San Pietro. “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerramondiale a pezzi, come diceva PapaFrancesco, mi rivolgo anch’io ai grandi del mondo con un appello sempre attuale: mai più la guerra!”, ha aggiunto. “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino”, ha detto il pontefice chiedendo che “si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura” e la liberazione di “tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. Quindi si è detto “profondamente” addolorato per quanto accade nella Striscia di Gaza: “Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV cita Francesco sulla pace: “C’è un conflitto mondiale a pezzi. Mi rivolgo ai potenti della Terra: mai più guerra”

