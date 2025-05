Papa Leone XIV celebra il primo Regina Caeli | Che si compia il miracolo della pace

Si tratta del rito ecclesiastico che sostituisce l'Angelus nel periodo pasquale. Oggi tale celebrazione assume un significato del tutto diverso, in quanto sarà la prima apparizione domenicale di PapaLeone XIV dalla sua elezione

#VIDEO | #Genazzano, a sorpresa il #Papa al #Santuario della Madre del Buon Consiglio#LeoneXIV nel pomeriggio in visita privata nel luogo di #culto dove sono gli #agostinianiLì c'è un'immagine mariana proveniente dall'#Albaniahttps://www… Leggi la discussione

India e Pakistan che si lanciano attacchi.Sonde russe che cadono dal cielo dopo 50 anni.E poi Ucraina, Gaza..Ma niente, il TG1 preferisce parlare di quando #Papa Leone XIV si scaccolava da piccolo, cos'ha fatto il pomeriggio, come fa… Leggi la discussione

Papa Leone XIV, la Juventus celebra così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO - di Redazione JuventusNews24Papa Leone XIV, la Juventus ha voluto celebrare così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTOIl nuovo Papa è il cardinale americano Robert Francis Prevost, che succede a Bergoglio. Il Pontefice prende il nome di Leone XIV ed è il primo papa statunitense della storia. Attraverso il proprio profilo X, la Juventus ha dedicato questo messaggio dopo la sua proclamazione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

La prima messa di Prevost: Papa Leone XIV celebra la prima messa nella Cappella Sistina con i Cardinali. "Ancora oggi la fede in molti contesti è considerata una cosa assurda" LA DIRETTA - Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗Leggi su feedpress.me

Papa Leone XIV: Fedez critica il nuovo Pontefice, ecco perché; Papa Leone XIV, il primo Regina Caeli e l'appello alla pace; Papa Leone XIV, le ultime notizie in diretta | Per il Regina Coeli oggi alle 12, in 150mila a piazza San Pietro; Papa celebra la messa sulla tomba di S. Pietro. Attesa per il Regina Caeli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Che cos'è il Regina Coeli, la preghiera di oggi di Papa Leone XIV: testo e significato - Il Regina Coeli (o Regina Caeli) è una preghiera cattolica tradizionale dedicata alla Vergine Maria, recitata durante il Tempo Pasquale, ovvero dalla domenica di Pasqua fino alla ... 🔗ilmattino.it

Papa Leone XIV celebra la messa sulla tomba di San Pietro - «Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all'altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore ... 🔗cdt.ch

Papa Leone XIV, tutte le notizie in diretta | Il primo Regina Coeli in piazza san Pietro gremita di fedeli - In una piazza San Pietro gremita di fedeli, il Papa celebra il suo primo Regina Coeli del suo pontificato. Questa mattina, Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa all'altare ... 🔗tg.la7.it

