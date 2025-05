Papa Leone XIV Cacciari | Sorpreso non lo conoscevo ma so che seguirà Bergoglio ed è un bene…

🛈 Anteprima news:

Il professore, noto filosofo e pensatore critico, si sta dedicando a un’analisi approfondita degli eventi attuali all'interno della Chiesa. La sua recente esplorazione della figura di Prevost, un sacerdote agostiniano, rivela un destino segnato dalla contraddizione con il potere ecclesiastico, stimolando riflessioni sulle tensioni tra fede e autorità in un contesto ecclesiale in continua evoluzione.

Il professore e noto filosofo si sta quasi specializzando nel commentare e spiegare la sua idea su quanto sta accadendo all'interno della Chiesa"Non conoscevo per niente Prevost, ma in questi giorni mi sono messo sotto a capire chi fosse e quello che mi ha colpito è che è agostiniano e di solito sono un po' in contraddizione con i poteri, poi è sempre stato un sacerdote di quelli che sono in prima linea, come lo era Bergoglio, quindi penso e credo che proseguirà su quella strada ed è un bene.". A dirlo è il professore Massimo Cacciari che da un po' di tempo a questa parte, pur ammettendo di non essere credente, è molto attento alle questioni che riguardano la Chiesa.PapaLeone XIV, Cacciari: "Sorpreso, non lo conoscevo ma so che seguiràBergoglio ed è un bene." (Ansa Foto) Cityrumors.itIl professore ed ex Sindaco di Venezia, da sempre è al centro di tanti dibattiti, soprattutto a livello politico e in qualche modo segue le questioni legate a quanto accade nel mondo ecclesiastico perché restano importanti per la vita quotidiana e per tutto quello che succede nel mondo.