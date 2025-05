Papa Leone XIV a San Pietro Pace giusta e duratura in Ucraina cessate il fuoco a Gaza

ROMA (ITALPRESS) – “Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una Pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. Così PapaLeone XIV al termine del Regina Caeli in Piazza San Pietro. “Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”, ha ribadito, affrontando anche la vicenda di Gaza dopo la guerra in Ucraina. Quindi, un passaggio anche sulle tensioni tra India e Pakistan: “Ho accolto con soddisfazione l’annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Papa Leone XIV a San Pietro “Pace giusta e duratura in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza”

Papa Leone XIV: il missionario americano che conquista San Pietro - Quando il fumo bianco si è alzato sopra la Cappella Sistina, a Roma si aspettavano di vedere Pietro Parolin sulla Loggia delle Benedizioni. Invece è apparso Robert Francis Prevost, il nuovo Papa Leone XIV. Il Cardinale italiano, grande favorito, è rimasto cardinale. Da Papa annunciato a cardinale dimesso Per settimane, il nome di Parolin ha […]L'articolo Papa Leone XIV: il missionario americano che conquista San Pietro proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Papa Leone XIV, ragazzo americano in piazza San Pietro: “Orgoglioso che il nuovo Pontefice venga dagli Usa” - “Sono molto fortunato ad essere qui adesso, sono molto orgoglioso che ci sia un americano in Vaticano ora. Spero che porti pace e che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa“, ha detto William Jordan, un ragazzo statunitense accorso in piazza San Pietro per l’elezione di Papa Leone XIV. “Non me l’aspettavo, in caso di un americano pensavo che eleggessero Burke, uno dei miei cardinali preferiti. 🔗Leggi su lapresse.it

Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV, le prime parole del nuovo Pontefice da San Pietro: il testo integrale - Le prime parole di Papa Leone XIV e il discorso letto ai fedeli: l’appello alla pace, il saluto al Perù e il ricordo di Francesco 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

