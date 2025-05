Papa | 100mila persone in piazza San Pietro per Regina Coeli

Città del Vaticano (Vaticano), 11 mag. (LaPresse) – Sono oltre 100milapersone le persone che hanno partecipato al Regina Caeli di Leone XIV in piazza San Pietro. La stima è delle autorità italiane. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: 100mila persone in piazza San Pietro per Regina Coeli

