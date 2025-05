Paolo Rossi non ha dubbi | I cambi fanno capire che Tudor ha in mano la squadra Anche i giocatori che sembravano demotivati hanno dato tutto – VIDEO

Paolo Rossi ha commentato senza mezzi termini il recente pareggio della Juventus contro la Lazio durante il programma

PaoloRossi non ha dubbi sul momento della Juve e il pareggio contro la Lazio: il VIDEO con tutte le paroleIl giornalista PaoloRossi ha parlato a Ma che partita hai visto, format di visibile su Youtube, per analizzare il pareggio della Juve contro la Lazio. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da (@com)PAROLE – «Partiranno una serie di malumori perché stasera tolta la solenne arrabbiatura perché prendi gol nell’ultima azione, io ho rivisto lo spirito della Juve. AncheTudor che ha tolto i due giocatori e sostituito Nico Gonzalez vuole dire che ha in mano la squadra e giocatori che vedevamo demotivatihannodatotutto». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paolo Rossi non ha dubbi: «I cambi fanno capire che Tudor ha in mano la squadra. Anche i giocatori che sembravano demotivati, hanno dato tutto» – VIDEO

