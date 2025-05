Paolo Berlusconi | Condivido tutto con Marina ma su Putin e Trump esiste il grigio

“Io Condivido con Marinatutto quello che lei dice. Tranne qualche piccolo campo, nel quale abbiamo idee diverse, perché io non sono uno che vede tutto nero o tutto bianco, vedo anche il grigio. Quindi, sia su Putin che su Trump, vedo che esiste il grigio ma nonostante questo il mio affetto per Marina è al di sopra di tutte le cose. È una donna splendida e la mia nipotina preferita, le voglio troppo bene per essere in disaccordo con lei”. Lo ha detto PaoloBerlusconi, a margine dell’evento ‘Milano torna al centro della scena’, ai cronisti che gli chiedevano se condividesse le preoccupazioni della nipote MarinaBerlusconi, sul presidente Usa Donald Trump. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Paolo Berlusconi: “Condivido tutto con Marina, ma su Putin e Trump esiste il grigio”

