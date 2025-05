Sal Da Vinci è sposato con PaolaPugliese da cui ha avuto due splendidi figli. La prima nata nel 1998 è Annachiara Sorrentino e lavora nel mondo della moda, vantando ben 56mila follower su Instagram. Il figlio Francesco invece ha deciso di seguire le orme paterne partecipando nel 2019 a The Voice e in seguito come attore nella quarta stagione della fiction Gomorra scrivendo anche due brani che fanno parte della colonna sonora. Sal Da Vinci e la mogliePaolasono inoltre gli orgogliosi nonni di ben nipotini: Salvatore di 6 anni, Nina di 1, figli di Francesco a cui si aggiunge il piccolo Antonio avuto da Annachiara.Chi è la mogliePaolaPugliesePaolaPugliese è nata a Napoli nel 1968. Da giovanissima ha incontrato Sal Da Vinci. I due hanno iniziato a stare insieme già da adolescenti e non si sono più lasciati. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paola Pugliese, chi sono la moglie di Sal Da Vinci e i figli Annachiara e Francesco