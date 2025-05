Paola Caruso chiude con Gianmarco a un passo dalle nozze | ‘Era una relazione a 4’

🛈 Anteprima news:

Durante la puntata di Verissimo, la showgirl Paola Caruso ha scioccato il pubblico rivelando, tra emozioni forti e lacrime, la rottura con Gianmarco, con cui era in procinto di sposarsi a luglio. Solo pochi mesi fa parlava con gioia dei preparativi, ma ora ha dovuto condividere il doloroso annuncio, lasciando tutti a bocca aperta e chiarendo i motivi di questa inaspettata separazione.

La showgirl ospite a Verissimo rivela il motivo della rottura con GianmarcoLa showgirl PaolaCaruso ha annunciato, tra lacrime e incredulità, la fine della sua storia d’amore con Gianmarco, l’uomo con cui avrebbe dovuto sposarsi a luglio. L’annuncio è arrivato durante la puntata di domenica 11 maggio di Verissimo, dove solo pochi mesi prima aveva raccontato con entusiasmo i preparativi per le nozze.Bugie, tradimenti e un incredibile intreccio familiare “Era tutto pronto, ho investito due anni della mia vita. Poi ho scoperto cose che mi hanno lasciata senza parole”, ha spiegato Paola. Dietro la decisione, non un semplice tradimento, ma una complessa rete di relazioni che coinvolgeva altre tre persone: la madre del figlio di Gianmarco, la stessa Paola, Gianmarco, e persino il padre del figlio della Caruso, Michele. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paola Caruso chiude con Gianmarco a un passo dalle nozze: ‘Era una relazione a 4’

Segui queste discussioni sui social

Consultare YiJing è un atto personalizzato di indagine e comprensione dei moti energetici che danno manifestazione ad eventi e circostanze in cui ci sentiamo emotivamente coinvolti nel momento.Non è una divinazione secondo la concezione co… Leggi la discussione

Gianpaolo mi scrive "Tarta, calvo collutorio, dove trovi le caramelle per gola gusto trattore? Le ho cercate in tutte le farmacie di Verona, ma invano."Le compro nella farmacia di montagna di Paola.#golearrossate #farmacie #percinghiali #p… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Chi è Gianmarco, il futuro marito di Paola Caruso: “Quando una persona ama il peggio di te è quella giusta” - Il futuro marito di Paola Caruso è Gianmarco, uomo al quale è legata da due anni: il prossimo 10 luglio la showgirl ed il fidanzato diventeranno marito e moglie.Oggi vedremo la quarantenne ospite del secondo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. In un precedente intervento al talk condotto da Silvia Toffanin, la Caruso annunciava l’ingresso nella sua vita di un nuovo uomo. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Paola Caruso ha annunciato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, suo compagno da circa due anni: "Ho scoperto cose che mi hanno lasciato basita. Eravamo in una relazione a quattro e io non lo sapevo".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Paola Caruso a Verissimo: «Gianmarco non lo sposo più, mi ha lasciata sola in Usa con Michele. Al suo compleanno era con la ex» - Paola Caruso torna a Verissimo per raccontre gli ultimi avvenimenti nella sua vita personale: «Non ce la faccio più, Silvia». La bonas di Avanti un altro si sarebbe dovuta sposare... 🔗Leggi su leggo.it

Su questo argomento da altre fonti

Paola Caruso: Il matrimonio con Gianmarco è annullato; Paola Caruso: Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro; Paola Caruso a Verissimo: «Gianmarco non lo sposo più, mi ha lasciata sola in Usa con Michele. Al suo complean; Chi sono Gianmarco e Imma Meleca il compagno e la madre biologica di Paola Caruso: la malattia del figlio della showgirl. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Paola Caruso ha annunciato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, suo compagno da circa due ... 🔗fanpage.it

Paola Caruso: «Ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Avevamo una relazione a quattro, ho sofferto tanto» - Paola Caruso arriva oggi, domenica 11 aprile alle 16.30 su Canale 5, a Verissimo per raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 10 e domenica 11 ... 🔗msn.com

Paola Caruso a Verissimo: «Gianmarco non lo sposo più, mi ha lasciata sola in Usa con Michele. Al suo compleanno era con la ex» - Paola Caruso torna a Verissimo per raccontre gli ultimi avvenimenti nella sua vita personale: «Non ce la faccio più, Silvia». La bonas di Avanti un altro si sarebbe dovuta ... 🔗leggo.it