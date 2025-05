Pallone d’Oro i bookmaker lanciano Lautaro | il Toro irrompe nella corsa al trofeo in quota è sfida a Yamal

Nove gol in tredici partite di Champions League, con tanto di gol pesanti e decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona. Capitan Lautaro Martinez. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Pallone d’Oro, i bookmaker lanciano Lautaro - Nove gol in tredici partite di Champions League, con tanto di gol pesanti e decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona. Capitan Lautaro Martinez trascina l’Inter alla seconda finale in tre stagioni e si candida come prossimo Pallone d’Oro: la prima volta del “Toro”, come riporta Agipronews, si gioca a 5 su Snai, stessa quota di Raphinha e preceduto in quota solo da Lamine Yamal, in pole a 3,50 dopo le due prove formidabili nella doppia semifinale contro i nerazzurri. 🔗Leggi su ilnerazzurro.it

Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Dodici anni dopo, Franck Ribery ancora non ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per il Pallone d’oro del 2013, in cui si era classificato terzo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Dembelé sa perfettamente che il Pallone d’oro passa per le sue prestazioni in Champions (L’Equipe) - L’Equipe analizza i quarti di Champions League: questa sera il Psg attende in casa l’Aston Villa sorpresa assoluta di questo nuovo format. Il quotidiano francese si focalizza sull’uomo del momento in casa Enrique, ovvero Ousmane Dembelé. A suon di gol, il francese si sta costruendo le chance di poter ambire al Pallone d’oro 2025. Chiaramente molto passerà proprio dalla Champions e da che in che percentuale si dimostrerà decisivo, anche stasera stessa. 🔗Leggi su ilnapolista.it

La classifica dei favoriti per il Pallone d’Oro 2025 secondo l’intelligenza artificiale: Lautaro 4° - L’esito della Champions League, la finale è PSG-Inter, potrebbe decidere anche la corsa al Pallone d’Oro. Dembélé è il favorito davanti alle stelle del Barcellona e a Lautaro. Donnarumma tra gli ... 🔗fanpage.it

Pallone d’Oro, i bookmaker lanciano Lautaro - Eva A. Provenzano Caporedattore 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 19:20) L'ex bomber nerazzurro ha parlato all'Andkronos dell'impresa nerazzurra contro il Barcellona che è valsa la ... 🔗informazione.it