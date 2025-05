Pallone d’Oro è sempre PSG-Inter | Donnarumma e Lautaro puntano il trofeo in quota è sfida a Dembele

Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Dodici anni dopo, Franck Ribery ancora non ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per il Pallone d’oro del 2013, in cui si era classificato terzo dietro a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Dembelé sa perfettamente che il Pallone d’oro passa per le sue prestazioni in Champions (L’Equipe) - L’Equipe analizza i quarti di Champions League: questa sera il Psg attende in casa l’Aston Villa sorpresa assoluta di questo nuovo format. Il quotidiano francese si focalizza sull’uomo del momento in casa Enrique, ovvero Ousmane Dembelé. A suon di gol, il francese si sta costruendo le chance di poter ambire al Pallone d’oro 2025. Chiaramente molto passerà proprio dalla Champions e da che in che percentuale si dimostrerà decisivo, anche stasera stessa. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inter, dilemma Calhanoglu: il turco sogna Champions e Pallone d’Oro ma a centrocampo sarà rivoluzione - Quando parla degli obiettivi da raggiungere, Hakan Calhanoglu non ama misurare le parole. Il turco sposa la teoria di Marotta, secondo cui non... 🔗Leggi su calciomercato.com

