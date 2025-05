Pallanuoto A2 femminile nienteSmile per la Cosma Vela Ancona | Cosenza vince gara 1 dei play-out

gara-uno di playout se l’aggiudica il Cosenza. Nonostante la buona partenza le doriche incassano subito un break decisivo che poi si portano sino alla fine. D’altra parte per la Smile Pallanuoto parlano i parziali, tutti in favore delle padrone di casa tranne l’ultimo finito pari. Le doriche. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pallanuoto A2 femminile, niente...Smile per la Cosma Vela Ancona: Cosenza vince gara 1 dei play-out

Pallanuoto femminile A2 / Team Marche sconfitta a Tolentino, ora sotto con la capolista Civitavecchia - Domenica prossima 23 marzo al Palablù alle ore 15,30MOIE, 18 marzo 2025 – Girone di ritorno del campionato di pallanuoto di A2 del girone Sud con la Team Marche femminile sconfitta a Tolentino 20 a 12.Derby tirato con la squadra di casa che ha fatto forza sui tre nuovi acquisti di esperienza, di cui uno proveniente da una squadra di A1, giunti a Tolentino dopo la promozione e che hanno fatto la differenza. 🔗Leggi su .com

Pallanuoto femminile A2 / Grande partita del Team Marche contro la prima in classifica - Parma passa con difficoltà – 13-19 – dopo una gara ‘maschia’ al limite delle rigide regole che la disciplina imponeMOIE, 8 aprile 2025 – Al Palablù di Moie, circondate da una folla di sostenitori, le ragazze della pallanuoto femminile di Moie hanno incontrato lo Sport Center Parma, che, con questa vittoria, si trova per un punto in più, prima in classifica.Solo chi era presente al match può capire il clima di grande tensione che si è vissuto ieri, in una partita giocata con grande durezza e sempre al limite delle seppur rigide regole di un gioco che è comunque di contatto. 🔗Leggi su .com

Pallanuoto femminile A2 / Team Marche, sconfitta di misura contro il Volturno - Buona prestazione delle ragazze di Stefania Giuliani. Prossimo turno a Moie domenica 6 aprile alle ore 15:30 contro lo Sport Centre Polisportiva ParmaMOIE, 1 aprile 2025 – Il punteggio finale non inganni: la formazione del Team Marche pallanuoto Incom di Moie ha messo in serie difficoltà la squadra di casa sfiorando la vittoria!A Santa Maria Capuavetere le ragazze della pallanuoto femminile di Moie hanno perso per 10-9. 🔗Leggi su .com

