Pallamano la Petrarca femminile sconfigge Cingoli

Sabato 10 maggio, il palazzetto di Castiglion Fiorentino ha fatto da cornice alla quarta giornata del campionato di pallamano Trofeo B Cup femminile. La compagine aretina, guidata dai mister Rondoni e Contini, ha chiuso il primo tempo in vantaggio con un punteggio di 15-8, mostrando una prestazione solida e determinata. Nel secondo tempo, le ragazze aretine sono pronte a confermare il loro dominio sul campo...

Sabato 10 maggio nel bellissimo palazzetto di Castiglion fiorentino si è tenuta la quarta giornata del campionato di Pallamano Trofeo B Cup femminile. La compagine aretina allenata dai mister Rondoni - Contini chiude il primo tempo in vantaggio 15 - 8. Nel secondo tempo le aretine mantengono.

