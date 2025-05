Pallamano AC Life Style Erice prima finalista dei Playoffs 2025

Il weekend si tinge di festa per AC Life Style Erice, che conquista il primo posto nella finale dei Playoffs di Serie A1 2025. La squadra siciliana trionfa in gara-2 con un convincente 26-33 contro Cassano Magnago. Intanto, l'attesa cresce per il decisivo scontro tra Jomi Salerno e Adattiva Pontinia, che deciderà l'ultima finalista per il titolo. Le Arpie, campionesse della regular season, sono pronte a festeggiare.

Il weekend sorride ad AC LifeStyleErice che diventa ufficialmente la primafinalista dei Playoffs di Serie A1 2025. La compagine siciliana non sbaglia l’importantissima gara-2 confermandosi in 26-33 contro Cassano Magnago, mentre dovremo attendere la decisiva terza sfida per assegnare l’ultimo pass verso il titolo tra Jomi Salerno e Adattiva Pontinia.Le Arpie, campionesse della regular season, hanno primeggiato in casa delle rivali al termine di un match a senso unico già in parte scritto durante i trenta minuti del primo tempo. Situazione differente per Salerno e Pontinia, ferme sul 1 a 1 dopo due incontri.Le campane hanno risposto alle laziali vincendo per 35-29 una cruciale seconda competizione. I due team torneranno ora in campo per la decisiva gara-3, in programma il 14 maggio sul campo di Pontinia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, AC Life Style Erice prima finalista dei Playoffs 2025

Pallamano, riparte la Serie A1: Erice, Pontinia e Salerno ai Playoffs - Riprende dopo la Coppa Italia la Serie A1 2024/25 con una nuova solida prestazione di tutte le compagini presenti nella parte alta della graduatoria. AC Life Style Erice si conferma in cima alla classifica senza particolari problemi, le siciliane svettano su Lions Sassari e mantengono due punti di scarto nei confronti di Jomi Salerno.Le Arpie hanno primeggiato in Sardegna per 21-43, mentre le campane hanno meritatamente respinto in casa ogni ipotetico assalto da parte di Brixen Südtirol (31-17). 🔗Leggi su oasport.it

Pallamano, serie A Gold. Vincono le prime quattro in classifica. Quinto successo consecutivo del Cingoli - Turno infrasettimanale per il massimo campionato. La ventiduesima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le vittorie delle prime quattro della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione.In apertura di giornata Cassano Magnago fa valere il fattore campo e regola la Raimond Sassari 29-21 andando via in progressione dopo il 16-13 della prima parte di gara. 🔗Leggi su oasport.it

