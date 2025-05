Paliano Per Sabato 17 Maggio l’Unitre promuove un importante convegno dal titolo Le varieta? dialettali del basso Lazio nel quadro linguistico dell’Italia centro-meridionale

Cronache Cittadine presenta un importante evento culturale a Paliano: l'Unitre-Università delle Tre Età ospiterà un convegno il 17 maggio dal titolo “Le varianti dialettali del basso Lazio nel quadro linguistico dell’Italia centro-meridionale”. Un'iniziativa che sottolinea l'impegno dell'Unitre nella promozione delle tradizioni linguistiche e culturali del territorio, contribuendo a valorizzare le radici locali e a stimolare il dibattito intorno alla ricchezza del nostro patrimonio linguistico.

