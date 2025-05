Pagelle Torino-Inter 0-2 | Zalewski illumina Asllani è glaciale

L'Inter continua a lottare per il sogno scudetto, centrando un'importante vittoria contro il Torino per 2-0. Nonostante il sostanzioso turnover voluto da Inzaghi, la squadra si è dimostrata solida e concreta, mantenendo viva la speranza di un miracolo. Questa affermazione rinvigorisce l'ambiente nerazzurro e offre nuova fiducia per affrontare le prossime sfide. Martinez, tra i protagonisti, si è reso decisivo con le sue parate.

L’Inter non molla e continua a sperare nel miracolo scudetto. A Torino, i nerazzurri superano i granata per 2-0 grazie a una prestazione solida e concreta, nonostante il massiccio turnover deciso da Simone Inzaghi. Una vittoria che tiene aperta la corsa al titolo e regala fiducia a tutto l’ambiente nerazzurro.Martinez 6,5 – Pronto e reattivo, decisivo nel neutralizzare il colpo di testa di Adams. Sicurezza.Bisseck 6 – Qualche sofferenza sul lato destro, dove il Torino trova spazio con Elmas e Biraghi. In crescita nella ripresa.(Dal 1’ s.t. Dumfries 6) – Propone qualche accelerazione, ma commette un errore pericoloso che poteva riaprire il match.de Vrij 6,5 – Solido nel confronto fisico con Adams, non concede nulla all’attaccante granata.Bastoni 6,5 – L’assist per Zalewski è una pennellata delle sue. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Pagelle Torino-Inter 0-2: Zalewski illumina, Asllani è glaciale

