Pagelle Juventus Salernitana Under 15 | Pamé torna al gol Salvai decisivo Pipitò delizia – VOTI

PagelleJuventusSalernitanaUnder 15: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff(inviato a Vinovo) – PagelleJuventusSalernitanaUnder 15: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di campionato.Brostic 7– Non estremamente impegnato, quando serve ci mette del suo per salvare i suoi soprattutto nell’occasione di Russano.Berthè 6,5– Da centrale a terzino, a volte si perde D’Aloia ma nel complesso disputa comunque una buona gara. 41? Bonetti 7,5– Ha il merito di colpire in maniera strana il pallone, infilando con un po’ di fortuna il gol del 2-0.Samà 7– Più attento alla fase difensiva rispetto al collega della fascia opposta, contiene senza particolari apprensioni l’esterno a lui accoppiato e spinge, tanto, in propensione offensiva. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Salernitana Under 15: Pamé torna al gol, Salvai decisivo, Pipitò delizia – VOTI

