PagelleGirod’Italia2025Terza tappa, domenica 11 maggio Mads Pedersen, 10: ancora una volta, come nella prima frazione, finalizza l’enorme lavoro della Lidl-Trek con una volata imperiale. E’ talmente in forma che una salita dura come quella di Qafa non gli crea particolari grattacapi. Se si riprende la maglia rosa, più che per gli abbuoni, è merito della grandissima cronometro di ieri. Presumibilmente potrà tenerla sino a Tagliacozzo.Corbin Strong, 8.5: il neozelandese non è una sorpresa. Si tratta di un corridore dotato di un più che discreto spunto veloce, che riesce a farlo valere in percorsi mossi come quello odierno. Non a caso in carriera giunse 2° al GP Quebec 2023 e lo scorso anno vinse il Giro del Veneto e una tappa al Giro di Vallonia. Oggi ci è mancato davvero poco: ha dato filo da torcere a Pedersen sin sulla linea del traguardo. 🔗Leggi su Oasport.it

Pagelle Giro d'Italia 2025: Fortunato svela l'obiettivo, Zambanini alla ricerca di una dimensione