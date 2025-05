PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-2 | Vasquez guastafeste McTominay ispirato ma non basta contro super Siegrist

Nella 36a giornata di Serie A, il match tra Napoli e Genoa ha regalato emozioni e spunti sul campo. I calciatori sono stati protagonisti di prestazioni altalenanti, con alcuni che hanno brillato e altri che hanno deluso. Ecco le pagelle e i voti per analizzare i top e i flop di una sfida cruciale per entrambe le squadre nel loro percorso di campionato.

Voti, top e flop del match tra azzurri e rossoblu, valido per la 36a giornata di campionato Serie A EniliveMcTominay in NAPOLI-GENOA (LaPresse) Calciomercato.itPAGELLENAPOLI-GENOANAPOLIMeret 5,5Di Lorenzo 6Rrahmani 5FLOP Olivera 5Spinazzola 6Politano 6,5 (Neres s.v.)Anguissa 6Lobotka s.v (Gilmour 6,5)TOP McTominay 7Raspadori 7 (Billing s.v.)Lukaku 7All. ConteGENOATOP Siegrist 7Sabelli 6 (Zanoli s.v)Otoa 5,5 (Bani 6)Vasquez 6Ahanor 6,5 (Venturino s.v.)Frendrup 6,5Masini 6,5Norton-Cuffy 6Messias 6,5 (59? Martin)Vitinha 6 (Kassa 6)Pinamonti 6All. VieiraTABELLINONAPOLI-GENOARomelu Lukaku (LaPresse) Calciomercato.itMarcatori: 15? Lukaku, 32? aut. Meret, 64? Raspadori, 84? VasquezNAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (88? Neres), Lobotka (11? Gilmour), Anguissa, McTominay; Raspadori (75? Billing), LukakuGENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli (73? Zanoli), Otoa ( 69? Bani), Vasquez; Ahanor (73? Venturino), Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias (59? Martin), Vitinha (69? Kassa); PinamontiArbitro: Piccinini (Sez. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-GENOA 2-2: Vasquez guastafeste, McTominay ispirato ma non basta contro super Siegrist

