Firenze, 11 maggio 2025 – Era un appuntamento speciale, quello di stamani in SantoSpirito. Perché la messa dell’11 maggio, celebrata da PadrePagano, era anche la prima dopo l’elezione del nuovo Pontefice. Papa Leone XIV è amico personale del priore fiorentino: i due, appartenenti all’ordine degli Agostiniani, si conoscono dall'83, dai tempi degli studi al collegio internazionale Santa Monica di Roma: PadrePagano è stato studente in Teologia, mentre Robert Prevost è stato studente di Diritto Canonico. “Abbiamofatto il botto”, dice lo stesso PadrePagano durante l’omelia. Che poi prosegue: “Non ho ancora avuto occasione di parlarci, il nostro ultimo colloquio è stato prima che entrasse in Conclave. Ma immagino che avrà molto da fare”. Per il priore di SantoSpirito, Prevost è una scelta che non deve sorprendere. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padre Pagano, messa in Santo Spirito nel segno di Leone XIV: “Abbiamo fatto il botto”

