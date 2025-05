Pace disarmata Piantedosi | È un obiettivo comune per tutti

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato le riflessioni di Papa Leone XIV sulla “Pace disarmata e disarmante” durante un evento di formazione politica della Lega. Sottolineando l’importanza della diversità nelle modalità di raggiungimento della pace, Piantedosi ha affermato che questo resta un obiettivo condiviso da tutti. Le sue parole offrono spunti di riflessione sul tema della pace nel contesto attuale.

ROMA – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), a margine dell’evento di formazione politica della Lega, ha commentato le parole di Papa Leone XIV sulla “Pacedisarmata e disarmante”.“Le modalita’ per raggiungere la Pace possono divergere”, ha dichiarato ieri il ministro ai microfoni dell’Ansa. “È un obiettivocomune per tutti”.L'articolo Pacedisarmata, Piantedosi: “È un obiettivocomune per tutti” L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pace disarmata, Piantedosi: “È un obiettivo comune per tutti”

Delpini: “Il Papa ci ricorda di essere messaggeri di pace, disarmata e disarmante” - Milano, 10 maggio 2025 – L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, è tornato sull’elezione di Papa Leone XIV. Lo ha fatto a margine di un evento su “Comunicazione e Chiesa” all'Università Cattolica. “Mi pare che il Papa abbia detto che noi riprendiamo il cammino con la certezza di Gesù risorto e che la prima parola di Gesù è “sia pace tra voi”. Il Papa ha detto sia pace, sia pace per noi, sia pace per tutti". 🔗Leggi su ilgiorno.it

Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” - In seguito al summit internazionale sulla sicurezza dell’Ucraina, svoltosi a Londra, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di evitare qualsiasi forma di divisione all’interno dell’Occidente, avvertendo che tale scissione sarebbe dannosa per tutti, in particolare per l’Ucraina. Meloni ha espresso preoccupazione per la recente tensione tra il presidente ucraino Volodymyr […] L'articolo Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Giorgia Meloni: Obiettivo comune per una pace giusta in Ucraina - "Quello che sappiamo e quello che condividiamo e che abbiamo condiviso anche oggi è che in fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo, lo condivide l'Italia, lo condivide l'Europa, lo condivide la Nato, lo condividono gli Stati Uniti ed è arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, poi c'è da discutere come". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell'ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull'Ucraina. 🔗Leggi su quotidiano.net

