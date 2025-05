Out dopo 10? l’azzurro costretto al cambio in Napoli-Genoa | di chi si tratta

Al Maradona, Napoli e Genoa si sfidano nella 36esima giornata di Serie A, in una partita cruciale per la squadra di Conte, che deve fare punti per difendere il distacco sull'Inter. Tuttavia, l'atmosfera si è fatta tesa dopo un nuovo infortunio a centrocampo per i partenopei, complicando ulteriormente la situazione e alimentando le preoccupazioni dei tifosi.

NapoliGenoa, tegola per Conte: nuovo infortunio a centrocampo per la squadra partenopea.Al Maradona sta andando in scena la partita tra Napoli e Genoa, valevole per la 36esima giornata di Serie A. 90 minuti decisivi per la squadra di Conte che, dopo la vittoria dell’Inter a Torino, ha la necessità di fare punti per mantenere il distacco sui nerazzurri. Una brutta notizia però ha lasciato tutto l’impianto partenopeo sconsolato.NapoliGenoa, infortunio per Lobotka: ecco cos’è successodopo 10 minuti dal fischio d’inizio del match tra Napoli e Genoa, Antonio Conte ha dovuto mettere subito mano alle sostituzioni. Ad aver alzato bandiera bianca è stato Stanislav Lobotka. Il 68 azzurro ha riaccusato dolore alla caviglia destra ed ha abbandonato il campo. Al suo posto Billy Gilmour.NapoliGenoa, infortunio per Lobotka (LAPRESSE) – SpazioNapoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Out dopo 10?, l’azzurro costretto al cambio in Napoli-Genoa: di chi si tratta

