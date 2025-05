Ospedali arrivano i rinforzi Tirocinio per 140 infermieri

Ha preso il via in questi giorni all’ospedale Sant’Anna il Tirocinio di 140 studenti che si preparano a diventare infermieri. "Il mio augurio è che questo Tirocinio sia un’opportunità - li ha accolti il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - E giocatevela in modo che sia un tempo proficuo per la vostra professionalità ma soprattutto per la vostra umanità". I ragazzi sono iscritti nella sede di Como al corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria. "Il nostro compito è accogliere e curare e chi se ne dimentica è meglio che sia altrove", ha ricordato il direttore generale.Nel corso dell’incontro è stata presentata l’organizzazione del Dapss e sono intervenuti la dottoressa Laura Asnaghi responsabile delle Risorse umane, la dottoressa Lorenza Fusetti per Processi e Riabilitazione, il dottor Gianlorenzo De Padova per i Dipartimenti e la dottoressa Eleonora Tricarico per i Distretti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ospedali, arrivano i rinforzi. Tirocinio per 140 infermieri

