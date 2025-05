Osimhen la Juventus insiste | il piano per convincere De Laurentiis

Il club bianconero non si arrende e rilancia, il d.s. Giuntoli vuole l’attaccante nigeriano e studia un piano per convincere il patron del Napoli La Juventus non molla Victor Osimhen ed è pronta a insistere in vista del calciomercato estivo. La dirigenza bianconera fa sul serio e crede fermamente che il centravanti nigeriano sia il nome perfetto per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo uno scudetto vinto da grande protagonista con il Napoli, il classe 1998 potrebbe diventare la punta di diamante del club più vincente d’Italia.Per riuscire a chiudere l’operazione, però, servirà uno sforzo economico importantissimo. In primis, bisognerà trovare l’accordo economico con il presidente De Laurentiis, una sfida titanica. In secondo luogo con il calciatore, che non potrà di certo percepire 10 milioni all’anno in bianconero. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, la Juventus insiste: il piano per convincere De Laurentiis

