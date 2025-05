Osimhen Juve i bianconeri fanno sul serio! Svelata la cifra richiesta dal Napoli | tanto dipenderà da… Novità

La Juventus intensifica i contatti per Victor Osimhen, attaccante del Napoli sempre più nel mirino dei bianconeri. Ultimi aggiornamenti riferiscono che il club partenopeo chiede 100 milioni di euro per il suo gioiello. La situazione, però, è in continua evoluzione e legata anche al destino della Juventus nelle competizioni europee. Scopriamo i dettagli di questa intrigante trattativa di calciomercato.

OsimhenJuve, i bianconerifanno sul serio: gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante del NapoliImportanti aggiornamenti sul futuro di Osimhen, attaccante accostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando la richiesta del Napoli sarebbe di 100 milioni di euro: tantodipenderà, quindi, dalla qualificazione in Champions.PAROLE – «La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. La richiesta del Napoli é di 100M e gli azzurri al momento non sono interessati ad abbassare di molto. tantodipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri».

