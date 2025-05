Oroscopo del Giorno – Lunedì 12 Maggio 2025

🛈 Anteprima news:

In questa settimana le stelle offrono spunti diversi per ciascun segno zodiacale. Per l'Ariete, la sensibilità è al centro dei pensieri, invitandoti a riflettere. Il Toro gode di un supporto solare che incoraggia la pianificazione tranquilla e gentile. I Gemelli, invece, si trovano in un momento particolare, pronto a scoprire le influenze lunari. Scopri cosa riserva il cielo per te nella settimana in arrivo!

? ArieteInizia la settimana in modo insolito: ti senti più sensibile del solito. La Luna ti spinge a rallentare e ad ascoltare l’intuito. Ottima giornata per riflettere, meno per agire.? ToroIl Sole è dalla tua parte, e la Luna in sestile rafforza la tua calma. È una giornata ideale per pianificare con dolcezza, senza fretta. Un gesto gentile può aprire nuove porte.? GemelliLa Luna in quadratura ti rende più vulnerabile: attenzione agli sbalzi d’umore. Evita di prendere decisioni affrettate e cerca il conforto nelle piccole cose semplici.? CancroIl Cielo è dalla tua parte. La Luna in Pesci ti regala empatia, creatività e voglia di sognare. Ottimo momento per dedicarti a un progetto artistico o a una persona cara.? LeoneNon tutto può essere sotto controllo oggi, ma questo non è un problema. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Oroscopo del Giorno – Lunedì 12 Maggio 2025

