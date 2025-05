Organici ATA nel 2026 27 42 114 posti di collaboratore scolastico passano agli operatori scolastici

L’8 maggio si è concluso il confronto tra le parti sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito relativo alla ridefinizione degli Organici del personale ATA, in vista delle modifiche che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico20262027. Tra le novità il nuovo profilo di operatore scolastico introdotto dal CCNL 201921.L'articolo Organici ATA, nel 202627 42.114 posti di collaboratorescolasticopassanoaglioperatoriscolastici . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Segui queste discussioni sui social

Giudici in arrivo alla spicciolata#pareridistorti #radiobasemn #mantova #giudici #togati #dipace #organico #organici #amministrativo #personale #amministrativi #mancanza #fotononmie Leggi la discussione

#Aversa#TribunaleNapoliNord in affanno: #Governo aumenta gli #organicihttps://www.larampa.news/2024/12/aversa-tribunale-napoli-nord-affanno-governo-aumenta-organici/ Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. SPECIALE con Dal Pino e Sorrentino (Anief) alle 18:00 - L'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali previsto per oggi, 11 marzo 2025, mette in luce due importanti questioni che riguardano il futuro del personale scolastico: la riduzione dell'organico ATA e l'introduzione della nuova figura dell'operatore scolastico.L'articolo Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Dal 2026/27 2.174 ATA in meno, revisione criteri organici: Sindacati al Ministero l’11 marzo - Informativa sindacali domani, 11 marzo, alle ore 15.30. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha convocato le Organizzazioni sindacali in merito alla riduzione dell'organico ATA dal 2026/27 e ai nuovi criteri per la definizione degli organici del personale ATA.L'articolo Dal 2026/27 2.174 ATA in meno, revisione criteri organici: Sindacati al Ministero l’11 marzo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. SPECIALE con Dal Pino e Sorrentino (Anief) alle 18:30 - L'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali previsto per oggi, 11 marzo 2025, mette in luce due importanti questioni che riguardano il futuro del personale scolastico: la riduzione dell'organico ATA e l'introduzione della nuova figura dell'operatore scolastico.L'articolo Organici ATA 2026-27, oltre 2mila unità in meno. In arrivo l’operatore scolastico. Le novità. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Organici ATA, nel 2026/27 42.114 posti di collaboratore scolastico passano agli operatori scolastici; Organici ATA, i numeri dal 2026 dell’operatore scolastico e dei funzionari EQ; Riorganizzazione degli organici ATA 2026: risorse, mobilità verticale e nuovi profili; Anief Campania, Organici ATA: rimane invariato il numero per l’a.s. 2026/27. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Organici ATA, l’operatore scolastico arriverà nel 2026/27. Confermati 131 mila collaboratori per il prossimo anno - Il nuovo profilo di operatore scolastico, previsto dal CCNL 2019/21, arriverà nel 2026/27 tramite procedura di progressione di area ... 🔗orizzontescuola.it

Organici ATA, novità dal 2026: un operatore scolastico per ogni plesso, circa 900 nuovi funzionari. Ministero e Sindacati definiscono i numeri - Si è concluso l’8 maggio il ciclo di incontri dedicati alla definizione dei nuovi organici del personale ATA, in vista dell’attuazione delle modifiche previste a partire dall’anno scolastico 2026/2027 ... 🔗orizzontescuola.it

Organici personale ATA 2025 2026: confermati 196477 posti, il taglio dei collaboratori scolastici parte dal 2026 - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una nuova informativa sugli organici del personale ATA per l'a.s. 2025/2026. Sono confermati 196477 posti e 2174 collaboratori scolastici in ... 🔗ticonsiglio.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: