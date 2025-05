Ore d’angoscia per lei È uscita dalla palestra e non ha più risposto Quell’uomo non so chi sia

"Mia moglie è scomparsa da ieri (venerdì, ndr) e io non so dove sia. Siamo molto angosciati". Parla così Himanshu, il marito di Chamila. "L’ho vista l’ultima volta la mattina, prima di andare a lavoro. Era in casa con nostro figlio, che sta studiando per l’ingresso in università in Irlanda". Almeno fino alle 14.30 la donna è rimasta nell’appartamento della periferia di Cinisello Balsamo. "Ha detto che sarebbe andata in palestra. Faccio il cuoco e in genere dopo il primo turno torno a casa, ma ieri no. L’ho chiamata alle 15.20 e mi ha detto che era uscitadallapalestra, poi dalle 17.30 non mi ha più risposto". Fino alle 19.30, quando al cellulare di Chamila risponde la voce di un uomo, che si scoprirà poi essere un addetto alle pulizie della metropolitana. "Mi ha detto che aveva trovato il suo telefono e potevo andare a prenderlo alla fermata della metropolitana di Bignami. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Ore d’angoscia per lei. È uscita dalla palestra e non ha più risposto. Quell’uomo non so chi sia"

Mister Zeman d'urgenza in terapia intensiva al Gemelli: ore d'angoscia, cosa gli è successo - Sono ore d'angoscia per Zdenek Zeman: l'allenatore boemo, ormai italiano d'adozione, si trova ricoverato al Policlinico Gemelli nel reparto di terapia intensiva neurologica, dopo essere arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale capitolino. Il nosocomio è lo stesso dove da 14 giorni Papa Francesco sta lottando in condizioni critiche contro una forma di polmonite bilaterale. Secondo fonti vicine, Zeman non sarebbe al momento in pericolo di vita. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Valdarno, ore di angoscia per la scomparsa di un 46enne - Arezzo, 30 aprile 2025 – Marco Mori, 46 anni, di San Giovanni Valdarno, è scomparso da ieri, 29 aprile. L’uomo ha lasciato la sua auto vicino alla centrale di Santa Barbara nel comune di Cavriglia e ha fatto perdere le proprie tracce.Lanciato l’allarme, sono scattate le ricerche. Marco – comunica il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni –indossava scarpe bianche Adidas, jeans chiari strappati, piumino nero trapuntato, maglietta blu con una scritta bianca e un cappello scuro con una tesa. 🔗Leggi su lanazione.it

Ore di angoscia per un 46enne scomparso: ricerche a tappeto - Un uomo di 46 anni è scomparso nella notte in provincia di Arezzo. L'allarme è stato diramato nelle scorse ore e la macchina dei soccorsi è stata avviata. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco con droni e unità cinofile. Attivati anche i volontari. Sarabbe stata ritrovata la vettura della... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

