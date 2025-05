Orbetello Book Prize I nomi dei tre finalisti e il tributo a Ben Pastor

Decisi i nomi dei tre finalisti per l’OrbetelloBookPrize, il premio letterario cardine della manifestazione che dal 27 al 29 giugno si svolgerà nei Giardini Chiusi della cittadina lagunare. Quarta edizione per la manifestazione realizzata in collaborazione tra l’agenzia ZigZag e il Comune. A salire sul palco saranno i finalisti Enzo Fileno Carabba per ‘L’arca di Noè’ (Ponte alle Grazie), Paola Mastrocola per ‘Il Dio del fuoco’ (Einaudi) e Romana Petri per ‘La ragazza di Savannah (Mondadori). Menzione speciale a Nikolai Prestìa per ‘La coscienza delle piante’ (Marsilio)."Solitudine, sopravvivenza, esplorazione, insicurezze, crisi e fallimenti – anticipano gli organizzatori – sono il filo rosso che tiene legati i romanzi finalisti, che si stende sul crinale delle fragilità umane e le fa dialogare tra loro in un colloquio immaginario". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orbetello Book Prize. I nomi dei tre finalisti e il tributo a Ben Pastor

