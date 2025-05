Open Var | il rosso a Kalulu in Lazio-Juventus | "Non fischio per una roba così" poi l'on field review per "Condotta violenta"

Nel corso della trasmissione Open Var di Dazn sono stati analizzati e rese pubbliche le comunicazioni arbitro-sala var di diversi episodi avvenuti. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capuano sull’espulsione di Kalulu: «Difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un rosso» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Capuano ha commentato l’espulsione di Kalulu e l’immagine proposta dalla sala Var – FOTOGiovanni Capuano, su X, ha commentato così l’espulsione di Kalulu in Lazio Juve. Il suo commento sul rosso al bianconero che, di fatto, ha cambiato il big match dell’Olimpico.CAPUANO – «Magari Kalulu ha pure tirato un colpo violento a Castellanos, ma difficilmente questa immagine scelta dal Var toglie qualsiasi dubbio e certifica la necessità di un cartellino rosso». 🔗Leggi su juventusnews24.com

Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cartellino rosso per condotta violenta! Quante partite può saltare e cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Espulsione Kalulu in Lazio Juve, pugno del bianconero a Castellanos sanzionato dal VAR: cosa è successoI bianconeri dovranno terminare Lazio Juve in 10 uomini. Espulso Kalulu dopo un check del VAR: secondo il direttore di gara il gesto del difensore bianconero su Castellanos è punibile con il cartellino rosso.Espulso per condotta violenta che, come successo per Yildiz, dovrebbe costare due giornate di squalifica e quindi potrebbe aver terminato in anticipo il suo campionato. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cagliari Juve, la moviola dei giornali: «Rigore netto su Vlahovic, manca anche il rosso. Ecco perchè il Var non è intervenuto» - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi al match disputato ieri all’Unipol DomusL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola relativi alla sfida che la Juventus ha vinto ieri sera all’Unipol Domus contro il Cagliari.L’episodio centrale al 77? quando Luperto spinge con entrambe le mani Vlahovic solo davanti a Caprile e lo fa cadere: Colombo lascia correre ma il rigore era netto con il rosso da dare al difensore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Rosso a Kalulu, l’arbitro in campo: “Non c’è niente”. Poi l’intervento VAR; Open Var: il rosso a Kalulu in Lazio-Juventus: Condotta violenta. L'Aia conferma: Decisione corretta; Lazio-Juventus, moviola: giallo sul rigore dato e revocato e sul gol di Vecino, cosa ha fatto Kalulu e cosa rischia; Lazio-Juve, moviola: Massa toglie un rigore per offside. Regolare l'1-1 di Vecino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Open Var: il rosso a Kalulu in Lazio-Juventus: "Condotta violenta". L'Aia conferma: "Decisione corretta" - Nel corso della trasmissione Open Var di Dazn sono stati analizzati e rese pubbliche le comunicazioni arbitro-sala var di diversi episodi avvenuti nel corso della. 🔗calciomercato.com

Rosso a Kalulu, l’arbitro in campo: “Non c’è niente”. Poi l’intervento VAR - A Open VAR, spiegata la dinamica dell'espulsione di Pierre Kalulu per condotta violenta in Lazio-Juventus: gli audio del VAR ... 🔗gianlucadimarzio.com

La moviola di Lazio-Juve: Massa si perde il rosso a Kalulu - Tiene la partita, Massa, anche se ha avuto bisogno dell’OFR per vedere il colpo di Kalulu (ingenuità colossale) ai danni di Castellanos: qualcuno doveva vederlo. Overrule sul rigore dato (e poi tolto) ... 🔗msn.com