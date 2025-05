Onana nuova disavventura | la sua super auto da 350 mila sterline a rischio sfascio Cosa è accaduto

Onana, ancora guai al Manchester United per l’ex portiere dell’Inter: Cosa è accaduto all’estremo difensoreAndre Onana è stato protagonista di uno sfortunato episodio in una stagione già complicata per l’ex Inter: secondo quanto riportato dal Sun, la polizia gli ha sequestrato una Lamborghini Urus da 350.000 sterline per mancanza di assicurazione. L’estremo difensore del Manchester United, già sotto accusa per alcune prestazioni deludenti in campo, si è visto togliere l’auto a Hale Barns dopo che un amico alla guida è stato fermato grazie a un controllo automatico della targa. Ora ha 14 giorni di tempo per regolarizzare l’assicurazione e recuperare il veicolo, altrimenti rischia che venga venduto all’asta o addirittura distrutto.L’episodio è solo l’ultimo di una serie di gaffe fuori dal campo per i giocatori dello United: sempre secondo il Sun, in passato anche Paul Pogba si era visto sequestrare la sua Rolls-Royce da 300. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Onana, nuova disavventura: la sua super auto da 350 mila sterline a rischio sfascio. Cosa è accaduto

Segui queste discussioni sui social

Cosa preferisci? Diventa amico di Messi o Ronaldo #cosa preferisci #calcio #messi #9novembre #delpiero https://notizie.store/detail/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lUWhMNm1LdVdfbw==.html Leggi la discussione

Los conservadores harán cualquier cosa para darle a Trump un tercer término #conservadores #cosa #cualquier #darle #harán #los #para #tercer #terminó #Trump #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión ?? https://butterword.com/los-conserva… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

“È allucinante”. Mara Venier, non ha altre parole per denunciare la sua disavventura - Mara Venier, non ci sono solo i problemi di salute del marito. In questi giorni la conduttrice ha aggiornato i fan sulle condizioni di Nicola Carraro. In realtà lo ha fatto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver parlato con il noto volto Rai. Dopo 5 mesi difficili in cui non riusciva ad alzarsi in piedi, il marito di Mara ha potuto camminare grazie alle speciali cure di un’eccellenza della sanità italiana, l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Maccio Capatonda si mette a nudo in Sconfort Zone, la sua nuova serie è una specie di psicoterapia - Maccio Capatonda si mette a nudo in Sconfort Zone, la sua nuova serie è una specie di psicoterapiaUn Maccio Capatonda inedito è il protagonista di Sconfort Zone, la nuova serie che il comico ha scritto, in compagnia di Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, e co-diretto con Alessio Dogana. Disponibile dal 20 marzo su Prime Video, Sconfort Zone è una specie di psicoterapia che l’autore ha utilizzato per elaborare in maniera creativa una… crisi creativa. 🔗Leggi su cinefilos.it

Con la sua nuova collezione Authentic, Kappa torna alle origini per essere ancora più contemporaneo - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Che le maglie da calcio non siano più soltanto concepite per il calcio lo sappiamo da un pezzo. Si sono insinuate ovunque, hanno creato veri e propri trend, sono diventate – chi poteva mai dirlo, solo qualche anno fa – un accessorio di stile. 🔗Leggi su gqitalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Onana si fa sequestrare la Lamborghini da 350mila euro nel modo più assurdo e rischia la demolizione; Disavventura per il portiere dello United Andrè Onana: la polizia ha sequestato la sua Lamborghini; Premier League, grande paura per la moglie di Onana…; Disavventura per la moglie di André Onana: rubato un rolex e una borsa da 73mila euro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Onana, attimi di terrore per la moglie: rapinata per il Rolex e la borsa da 73mila euro - Brutto quarto d'ora per Melanie Kamayou la moglie del portiere Andre Onana, estremo difensore del Manchester United ed ex Inter. La donna, infatti, è stata derubata per strada di una borsa Hermes ... 🔗msn.com

Onana, due papere in Lione-Manchester United. Matic lo aveva chiamato «Peggior portiere della storia» - Non sono giorni facili per André Onana, ex portiere dell’Inter, ora ai Red Devils. «È uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United», erano state le parole di Matic nei ... 🔗corriere.it

Onana lascia il Camerun: "La mia storia con la Nazionale è finita" - Il portiere di proprietà dell'Inter ha annunciato l'addio alla Nazionale: "Ogni storia ha la sua fine". Il portiere dell'Inter, André Onana, ha annunciato l'addio alla Nazionale: lascia ... 🔗goal.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: