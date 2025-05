Omicidio Santo Romano ancora una foto dal carcere del 17enne condannato | 18 anni passano

Il messaggio di sfida sui social (con foto) del 17enne condannato per l’omicidio di Santo Romano - Il messaggio è apparso sul profilo social del 17enne condannato ieri a poco più di 18 anni di carcere per l’omicidio di Santo Romano, il diciannovenne ucciso a colpi di pistola nel novembre scorso in piazza a San Sebastiano al Vesuvio dopo una lite per un pestone, per aver sporcato una scarpa: “18 anni e 8 mesi me li faccio seduti sul cesso”.La scritta è in sovrimpressione a una foto che ritrae il minorenne in maglietta bianca e in sella a uno scooter rosso, e suscita nuovi interrogativi e nuove polemiche il giorno dopo la rabbia della famiglia Romano per una sentenza ritenuta troppo mite, ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it