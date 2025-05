Omaggio a Gino Severini In danza al museo Maec

Oggi i danzatori e coreografi Francesco Manenti e Daria Menichetti, con il coordinamento artistico di Giorgio Rossi, accompagneranno il pubblico attraverso lo splendido borgo di Cortona con "Non omnis moriar", Omaggio in danza a GinoSeverini, una performance itinerante ispirata dalla fascinazione che il pittore ebbe per la danza.La performance curata da Sosta Palmizi, si inserisce nell’ambito del progetto "GinoSeverini a Cortona. Un artista internazionale nella sua città. Percorsi, testimonianze ed eventi" a cura di Comune di Cortona, in collaborazione con il Maec e l’Accademia Etrusca e sostenuto dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del MiC (Pac 2024), con il coordinamento scientifico di Daniela Fonti e l’organizzazione generale di Villaggio Globale International. Appuntamento oggi alle 17:30 al museoMaec di Cortona da dove partirà il percorso danzato che guiderà il pubblico alla scoperta dei luoghi dell’artista. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio a Gino Severini. In danza al museo Maec

Non omnis moriar: lo spettacolo di danza dedicato a Gino Severini - Un “vagabondo avventuriero e miserabile come me non si innamora” dichiara il giovane Gino e invece si innamora di tutta la vita che gli si presenta. Con questa vita danza, creando sulla tela armonie ardite. Non omnis moriar è una performance ispirata alla fascinazione che Severini aveva nei... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

