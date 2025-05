Nemmeno il tempo di inaugurarlo, ed ecco l’atto vile, barbaro, di offesa allamemoria dei tanti italiani che sul confine orientale hanno perso i beni, i luoghi di nascita, molto spesso la vita. A poche ore dall’inaugurazione dello Scaffale del Ricordo, un angolo della Biblioteca comunale Agorà istituito con un progetto pilota nazionale per ricordare, attraverso libri, riviste e altro materiale il dramma degli italiani scacciati dall’Istria, dalla Dalmazia e da Fiume (molti dei quali trovarono ospitalità proprio nella nostra città), c’è chi ha pensato di violare quello spazio apponendo cartelli in lingua slava."Smrt fasizmu - morte al fascismo" e "basta revisionismi": questo il testo dei cartelli, accompagnati da forche per l’impiccagione e bandiere dei gruppi antifascisti estremisti, che hanno generato sconcerto e indignazione prima di tutto nel sindaco Pardini che poche ore prima aveva inaugurato lo Scaffale, una preziosa testimonianza di una pagina dolorosa della nostra storia. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltraggio alla memoria. Vandalizzato lo Scaffale del Ricordo con scritte ingiuriose