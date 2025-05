Olimpiadi dei dattilografi Quando la Villa Reale portò sul podio una testina bionda

L'idea venne in America. Pare che fu a Cincinnati, il 25 luglio del 1880, e la prima volta a sfidarsi furono un istruttore di macchine da scrivere e un impiegato. Una trovata pubblicitaria, senza dubbio, come lo fu quella della Metro Goldwyn Mayer, che per lanciare un film che si intitolava "Gelosia" (titolo originale "Wife versus Secretary"), che parlava di uffici e segretarie, con Clark Gable come star, portò l'idea di organizzare anche in Italia una gara di velocità alla macchina da scrivere da tenersi nei cinema che avrebbero proiettato la nuova pellicola.Era il 1936, in piena epoca fascista, e il "campione" da battere a macchina nella prima gara nazionale per Dattilografe fu ovviamente un testo del Duce, per la precisione l'introduzione vergata da Benito Mussolini come prefazione di un libro celebrativo della Guerra in Etiopia scritto dal maresciallo Emilio De Bono.

