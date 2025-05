Olimpia Milano | compito svolto contro Givova Scafati ora tocca ai playoff contro Trento

Milano, 11 maggio 2025 – Grande successo per l’Olimpia Milano, che trionfa contro la già retrocessa Scafati con un punteggio netto di 100-72. Tra le note positive, il rientro in campo del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo quasi due mesi di stop. Nel frattempo, il bomber Brooks è stato lasciato in panchina per turnover, suscitando interrogativi sulle scelte in vista dei prossimi playoff.

Milano, 11 maggio 2025 – Vittoria attesa, risultato ampio per l'OlimpiaMilano che vince contro la già retrocessa Scafati per 100-72. La novità è che ritrova il campo anche il francese Causeur (8 punti in 19') dopo quasi due mesi di assenza, e lascia fuori per turnover il bomber Brooks. Se anche questa sarà la scelta in vista dei playoff lo si scoprirà a fine settimana: "Non abbiamo ancora deciso i 12 per i playoff, ci alleneremo e poi valuteremo" chiosa Messina. Stefano Tonut EA7 Emporio Armani OlimpiaMilano - GivovaScafati 30^ giornata LBA Legabasket Serie A Unipol 20242025 Milano, 11052025 Foto AlessiaDoniselli Ciamillo-Castoria Le corazzate Sotto le plance Nebo risponde presente con una prova quasi da "doppia doppia" che fa ben sperare per il futuro (12 punti e 9 rimbalzi).

