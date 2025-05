Oggiano torna in prima linea | è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

BRINDISI – Massimiliano Oggiano è il nuovocoordinatorecittadino di Fratellid’Italia. L’elezione è avvenuta ieri (sabato 10 maggio), al culmine del congresso cittadino del partito. Oggiano era l’unico candidato. Ha rinunciato alla ricandidatura il coordinatorecittadino uscente, Cesare Mevoli. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Oggiano torna in prima linea: è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

