Obesità infantile i bambini che guardano spot sul cibo spazzatura consumano 130 calorie in più al giorno | Bastano 5 minuti

Pubblicità di cibospazzatura o junk food? Per i bambini essere esposti per solo 5 minuti a questi spot, indipendentemente dal tipo, li porterà a consumare 130 Kcal in più al. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Obesità infantile, i bambini che guardano spot sul cibo spazzatura consumano 130 calorie in più al giorno: «Bastano 5 minuti»

Jannik Sinner acclamato al Foro Italico: tra cori, selfie e autografi ai bambini - Jannik Sinner è tornato a infiammare il Foro Italico in vista degli Internazionali d'Italia 2025. Martedì 6 maggio, a pochi giorni dal rientro ufficiale in campo previsto per sabato 10 dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il campione altoatesino si è concesso una giornata tra spot pubblicitari e bagno di folla.

Lotta all'obesità infantile: giornata conclusiva del Rotary Distretto 2102 - Si svolgerà giovedì 10 aprile, alle ore 11.30, presso la scuola primaria Telesio, l'incontro "Lotta all'obesità infantile" organizzato dal Rotary Distretto 2102 guidato dal governatore Maria Pia Porcino e dal Rotary Club Reggio Calabria Nord con la presidente Maria Domenica Crea. Una giornata... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Obesità infantile, il report Gaslini lancia l'allarme: "Troppi dolci e poco sport" - L’obesità infantile è una delle principali emergenze sanitarie del nostro tempo, e il nuovo report dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (Onoi), presentato in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, conferma quanto sia urgente intervenire. L'analisi, condotta su un campione... 🔗Leggi su genovatoday.it

Giornata obesità: in Italia 28,8% dei bambini in sovrappeso o obesi, percentuali più alte al Sud - Nel 2022, 427 milioni di bambini e adolescenti nel mondo risultavano in sovrappeso. Di questi: 37 milioni erano di età inferiore ai 5 anni; 390 milioni avevano un’età compresa tra i 5 e i 19 anni. In Europa meridionale, si stima che il numero di minori in sovrappeso sia di circa 500mila.L'articolo Giornata obesità: in Italia 28,8% dei bambini in sovrappeso o obesi, percentuali più alte al Sud sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

