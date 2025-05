nuovo caso di meningite ad albenga è una 16enne che frequenta una scuola di imperia scattano le profilassi

Meningite meningococcica, un nuovo caso a Vinci - VINCI – Individuato un nuovo caso di meningite meningococcica in Toscana. È stato registrato a Vinci. Il paziente è attualmente ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma, dove sta ricevendo le cure necessarie.Le autorità sanitarie (Asl Toscana Centro, Nord Ovest, Regione Toscana e Lazio e Ministero della Salute) sono intervenute tempestivamente per monitorare la situazione, avviando un’indagine epidemiologica e predisponendo le misure di profilassi necessarie. 🔗 Leggi su corrieretoscano.it

Tesla continua ad andare male e Musk si defila dal DOGE: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del mezzo passo indietro di Elon Musk dal governo Trump, una scelta un po' obbligata per concentrarsi meglio su Tesla, la sua azienda di punta che continua ad andare male.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in programma ad aprile - Nuovo sciopero in arrivo ad aprile.Dopo l'agitazione di 24 ore in programma tra l'8 e il 9 aprile, venerdì 11 a scioperare saranno i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie.Secondo quanto comunicato sul sito del... 🔗Leggi su novaratoday.it