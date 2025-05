Nuovo attacco israeliano contro lo Yemen Preso di mira i porti controllati dalle milizie Houthi

I caccia israeliani stanno attaccando il porto Yemenita di Hodeida, controllato dal gruppo filoiraniano Houthi. L’attacco è il proseguimento dei raid israeliani della scorsa settimana che hanno distrutto l’aeroporto internazionale di Sanaa, dopo che gli Houthi hanno lanciato un missile che ha colpito la zona dell’aeroporto internazionale di Tel Aviv.Poco prima delle incursione l’Idf (le forze armate israeliane, ndr) ha diramato un avviso di evacuazione “urgente” per i tre porti di Ras Isa, Hodeidah e Salif sulla costa occidentale.Da giorni si ripetono raid israeliani e statunitensi contro lo Yemen, che hanno causato numerose vittime anche tra i civili. Le operazioni sono iniziate dopo che un missile delle milizieHouthi è riuscito a colpire l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Tuttavia gli Usa hanno affermato di aver raggiunto un accordo e di aver sospeso i bombardamenti dopo che gli Yemeniti hanno garantito che non avrebbero più Preso di mira navi statunitensiL'articolo Nuovoattaccoisraelianocontro lo Yemen. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attacco israeliano contro lo Yemen. Preso di mira i porti controllati dalle milizie Houthi

